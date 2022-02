Alexander Zverev se disculpa por conducta antideportiva en el Abierto Mexicano

Redacción

El tenista Alexander Zverev se disculpó por la conducta antideportiva que mostró en el Abierto Mexicano de Tenis, cuando perdió el juego y golpeó con su raqueta la silla del juez.

Dicha actitud le costó la expulsión.

Tras ello, el alemán usó sus redes sociales para ofrecer una disculpa.

“Es difícil explicar con palabras lo mucho que me arrepiento por mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me disculpé en privado con el juez de silla porque mi arranque contra él fue erróneo e inaceptable, estoy decepcionado conmigo mismo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusa”, aseguró.

El tenista Alexander Zverev, expulsado del torneo de Acapulco por agredir al juez de silla pic.twitter.com/mc0fLc9sJb — EL MUNDO (@elmundoes) February 23, 2022