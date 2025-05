Alex Marín sumaría un nuevo delito

Redacción

Jalisco.-Alex Marín se encuentra en el ojo del huracán luego de que, la tarde de ayer, fuera detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, acusado de los delitos de abuso sexual y trata de personas en agravio de una menor de 16 años, a quien habría contactado por internet para después convencerla de mantener encuentros íntimos con él y varias personas.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de Jalisco, el creador de contenido para adultos, conocido por su estilo de vida poliamoroso, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes mientras se llevan a cabo las investigaciones. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar y muchos internautas coinciden en que la captura de Alejandro “N” era solo cuestión de tiempo.https://d-36179201554288027043.ampproject.net/2505022142002/frame.html

En medio de la polémica que rodea al también actor de películas eróticas, una entrevista publicada recientemente con su exesposa, Mía Cortés (antes conocida como Mía Marín), ha causado revuelo. Fue difundida apenas unas horas después de la detención del productor, y en ella la actriz hace fuertes revelaciones en su contra.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Alejandro Villanueva “Madness”, Mía Cortés, quien se habría separado del productor para iniciar una relación monógama, acusó a Alex Marín de defraudar al menos a tres colaboradoras.

Yajayra Guadalupe Cortés Ito, su nombre real, afirmó que no ha recibido un solo centavo de su expareja y aseguró que, contrario a lo que él ha declarado en redes sociales, ella ya tenía una carrera antes de comenzar a crear contenido junto a él.

La actriz recordó cómo se formó la familia poliamorosa que también incluía a Yamileth Ramírez y Giselle Montes, y cómo rápidamente comenzaron a generar importantes ingresos económicos. Sin embargo, aseguró que ellas nunca fueron remuneradas como correspondía, ya que el dinero se quedaba en manos de Alex Marín, a quien acusó de robo.https://www.instagram.com/p/DDvndHwtWtv/embed/?cr=1&v=12

“Nosotras no obteníamos ningún beneficio… A todas nos robó. Llegaron a mis oídos rumores… A Yamileth le robó más de un millón, a Giselle más de dos millones, y ni se diga a mí, todo lo que me robó. A la fecha, no he recibido un peso del divorcio, ni de lo que se ganaba, porque todo se lo quedó”, indicó la actriz.