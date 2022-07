Alex Lora acepta que le gusta el reguetón

Redacción

Ciudad de México.-José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora, sorprendió a sus fanáticos y a los rockeros de corazón al hacer unas contundentes declaraciones sobre el rock y el reggaeton, géneros que parecieran estar peleados desde hace varios años.

En una entrevista reciente para el programa ‘Radio Show’, Alex Lora reveló que a diferencia de famosos como Aleks Syntek, Pablo Milanés, James Rhodes y el hijo de Emmanuel, él si está a favor del reggaeton y que inclusive disfruta escuchar dicho género.

De acuerdo con Alex Lora, el reggaeton es tan solo una versión más comercializada que el rock, motivo por el que no tiene problema en que las personas lo escuchen, ya que es consciente que ese tipo de géneros se hacen para vender y llegar a más personas.

“No es más que un rock and roll comercializado y aderezado para que le guste a otros cab…, para que llegue a un mayor número de orejas. Como dijera el maestro Billy Joel: ‘Sigue siendo rock and roll para mí”, dijo el vocalista del Tri.

De tal forma que Alex Lora mostró su apoyo por los máximos exponentes del reggaeton, como lo son Daddy Yankee, Ivy Queen, Bad Bunny, J balvin, Karol G, Becky G, Natti Natasha, Wisin y Yandel, por mencionar algunos.

Aunque eso no fue todo, ya que también reconoció que hace algunos años no escuchaba otro género que no fuera rock and roll, pero que ahora ya escucha de todos los géneros y cantantes, pues asegura que toda la música es bonita.

“Antes solamente rock and roll, todos mis discos eran de eso, y ahora tengo de todo tipo: desde boleros, música tradicional… toda la música me gusta”, dijo Alex Lora.

“Me gusta todo. Antes, si no era rock, era de ‘No, cómo crees, cómo voy a estar oyendo esto’, pero toda la música me gusta porque toda la música es bonita. Cuando hicimos el álbum de la orquesta sinfónica, mezclando la música culta con el rock, fue que dije ‘Toda la música es bonita’”, agregó el famoso rockero del Tri.

Aunque eso no fue todo, ya que también contó cómo fue grabar recientemente una canción de Armando Manzanero. “Para este álbum, Qué ching*n, grabé la primera canción que le grabaron al maestro Armando Manzanero, decidí hacerle una versión rockanrolera”, concluyó.