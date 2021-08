Alex Kaffie se burla de Laura Bozzo y la llama “lombriz de agua puerca”

Redacción

Ciudad de México.-Periodista entra en polémica contra conductora peruana.

Alex Kaffie está una vez más en el ojo del huracán esto luego de que criticó a Laura Bozzo llamándola “lombriz de agua puerca” y de paso diciéndole a Maribel Guardia “lambiscona“.

Así es, no es un secreto que Alex Kaffie puede llegar a ser bastante grosero, misógino y hacer comparaciones de los famosos bastante rudas, pero ahora sí se le pasó la mano y aquí te contamos cómo estuvo.

Y es que aunque recientemente la señorita Laura Bozzo aseguró que aunque se burlen de ella, se ama a sí misma, Kaffie se lo tomó muy a pecho para criticarla cruelmente.

Todo comenzó cuando, en una entrevista con Maribel Guardia, la costarricense estaba hablando de sus memes y, por supuesto, su cuerpazo asegurando que a sus 62 años le sigue quedando la ropa de cuando tenía 15 años.

Por una cosa u otra, a colación salió el tema de Laura Bozzo a quien Maribel no dudó en defender asegurando que a sus 68 años tiene un cuerpazo. Así lo dijo:

¿Y qué creen? ¡¿Qué creen?! Parece ser que a Kaffie no le cayó el comentario de Maribel, pues tras presentar la nota se fue con todo contra Laura y, por supuesto, contra Guardia.

“Ay qué envidia esa figura de Maribel Guardia (…) es muy disciplinada, no come azúcar. Y también una mentira: no seas así, Maribel, no tienes por qué ser lambiscona, no tienes por qué ser zalamera con ‘Larva de América’ porque eso de que todo lo queda bien, no puede ser, lombriz de agua puerca, cuerpazo no. Ay sí no, Maribel. ¡Qué barbara!”, aseguró el presentador.