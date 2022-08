Alertas de viaje inhiben a la actividad turística en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La ola de violencia desatada en la región inhibe la actividad turística y preocupa de sobremanera al empresariado local, señaló Aldwin Ramírez Madrid, vicepresidente de turismo en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).Dijo que aunado a las alertas de viaje que emite Estados Unidos para no viajar a la región, esto afecta a un sector turismo que viene recuperándose de una severa crisis por el covid.

“Mira, siempre alertas de ese tamaño inhiben a los turistas y afecta sin duda a todo México, entonces es un tema que nos preocupa a nivel nacional y desde el sector turismo nos duele y lo lamentamos mucho”, subrayó.

Si bien Aguascalientes no padece de una problemática grave de inseguridad, la vecindad con entidades conflictivas desde luego que afectan al estado, aseguró.

“Afecta a la imagen no de un estado, sino de un país que parece que no actúa y desde luego, insisto en que se afecta al turismo aunque no todas las regiones estén en conflicto”, remató.