Alertas de que con quien sales te puede hacer ‘ghosting’

Es una palabra que en los últimos años se ha puesto de moda, y eso significa que los ‘casos’ se han disparado. Hablamos de ghosting cuando una persona que está comenzando una relación con otra, o llevan un tiempo teniendo algo, desaparece de su vida cual fantasma sin volver a dar señales de vida. No contesta a los WhatsApps ni a las llamadas, como si se hubiera desvanecido, dejando al ‘ghosteado’ la mala sensación de que quizá ha muerto en un accidente terrible, y sin entender por qué no le da explicaciones sobre el fin de su relación. “¿He hecho algo mal? ¿Podría haber sido diferente?”, son entonces algunas de las irremediables preguntas que se hace la persona a la que se ha abandonado. Esto repercute en su autoestima, como es lógico, pero también nos dice algo a nivel general como sociedad. Está comprobado que cada vez más personas abandonan las relaciones sin dar explicaciones previas, y algunos lo atribuyen a las relaciones líquidas de las que hablaba Zygmunt Bauman, con la proliferación de redes sociales con las que la oferta de gente disponible es tan amplia como si nos encontrásemos en un mercado de carne, parece más probable abandonar continuamente unas relaciones por otras sin muchos problemas. Está comprobado que cada vez más personas abandonan las relaciones sin dar explicaciones previas, y algunos lo atribuyen a las relaciones líquidas de las que hablaba Zygmunt Bauman Esto se ha extendido a otros ámbitos, como el laboral. Algunas personas se quejan ya de que reciben el mismo trato cuando están postulándose para un puesto de trabajo. Las empresas, a pesar de asegurar que llamarán sea cual sea el resultado, a la hora de la verdad no suelen anunciar las negativas, y las personas pueden sentirse confusas o heridas.

De cualquier manera, el ghosting en las relaciones afectivas sigue siendo frecuente. ‘Psychology Today’ ha establecido cuáles son las características de una persona tendente a desaparecer como un fantasma (y quizá te sea útil si has pinchado en esta noticia). Si las parejas comparten el mismo círculo (amigos en común, trabajo o clases juntos) es más probable que permanezcan juntas o no desaparezcan de la vida del otro por razones obvias Evitación. Suelen querer evitar conflictos, angustias o conversaciones incómodas que son parte irremediable de una ruptura. Suelen ser más jóvenes. Las probabilidades de que alguien sea un fantasma si es joven aumentan mucho, según los estudios realizados al respecto. Creencia en el destino. Aquellos que creen en la predestinación también tienen más probabilidades de acabar haciendo ghosting. Ansiedad. Las personas con ansiedad tienden a temer las consecuencias de una ruptura e intentan evitar todo lo desagradable. Preocupación y miedo. Cuando la persona piensa que su pareja puede enfurecerse, gritar o cree que no va a aceptar sus razones es también más probable que acaben yéndose sin dar una explicación. Además, si las parejas comparten el mismo círculo (amigos en común, trabajo o clases juntos) es más probable que permanezcan juntas o no desaparezcan de la vida del otro por razones obvias.

¿Cómo recuperarse?

Puede ser muy doloroso, especialmente si la ruptura ha sido muy inesperada. Si te estás recuperando, es normal que te encuentres pensando en lo que pasó o tratando de resolver el misterio. Quizá quieras repasar lo que sucedió una y otra vez contigo mismo o tus amigos (que pueden cansarse de oír hablar de ello). Además, ten mucho cuidado con culparte a ti mismo. La mente puede aprovechar las explicaciones que son injustas. La próxima vez que te encuentres cayendo en pensamientos negativos sobre ti mismo, prueba este sencillo ejercicio de tres pasos:

1. Inhala y exhala lentamente. Invita a un sentido de conexión contigo mismo.

2. Pregúntate: “¿Qué me están diciendo mis pensamientos en este momento?” Anota todo lo que descubras.

3. Cuestiona tus suposiciones.

*Información de El Confidencial