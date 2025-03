Alertarán en Jesús María de negocios de comida antihigiénicos

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Con la implementación de un semáforo, el Ayuntamiento advertirá a las personas sobre los negocios de venta de alimentos que no cumplan con las medidas de higiene y aquellos que están en regla, indicó Rosa Isela Torres Valenzuela, directora de la Instancia de la Salud.

“Vamos a hacer un proyecto, el de darles un premio a los diferentes lugares donde tienen muy limpio. Queremos hacer un semáforo, como ‘elige tú el lugar donde vas a comer’ y vamos a poner un semáforo indicando cuáles son los mejores lugares, los más limpios, y así posterior los peores, pues para que también ellos se pongan las pilas”, explicó la funcionaria.

Torres Valenzuela aseguró que el objetivo no es perjudicar a los negocios, sino incentivarlos a mejorar sus condiciones sanitarias.

“Digo, no es para quemarlos, es para que se pongan las pilas y se pongan a resarcir todos los errores que tienen dentro de su área de trabajo”, mencionó.

Para obtener la clasificación verde, los establecimientos deberán cumplir con una serie de requisitos.

“Tienen que traer su cubrepelo, de hecho, pues bueno, si no manejan algo de temperatura como el fuego, pues sí guantes, no traer uñas postizas, no traer pestañas tampoco, andar limpios, tener limpio el área, tenerlo desengrasado, cumplir así como también con algunas fumigaciones, que no haya por ahí bichitos”, detalló.

“El rojo pues sí es el de plano que no les recomendamos nosotros que acudan a ellos. El amarillo es que están en proceso de cambiar y de llegar al verde, y pues el verde es lo más limpio, lo mejor”, explicó la funcionaria.

Como parte del programa, se entregará un distintivo visible a los negocios que cumplan con los estándares de higiene.

“Estamos trabajando en un logo o más bien en un sticker para entregarles a los lugares donde se vende la comida, que sea visible, que esté para que ahora sí que todas las personas que vayan a acudir lo puedan visualizar”, concluyó.