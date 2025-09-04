Alertan Profeco y Harley-Davidson por falla en 498 motocicletas

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Harley-Davidson de México lanzaron un llamado a revisión para 498 motocicletas debido a un posible fallo en el amortiguador trasero que representa riesgo de accidente.

Los modelos afectados son FLHC 2018, FLHCS 2018, FLHCSANV 2018, FLDE 2018, FXLRS 2020, FLHCSANV (120th Anniversary) 2023 y FXLRST 2024.

De acuerdo con la alerta, el soporte del montaje del ajustador de precarga del amortiguador trasero puede fracturarse durante el uso normal, lo que provocaría que el ajustador entre en contacto con el neumático, ocasionando pérdida repentina de presión y con ello la posibilidad de un accidente.

Como medida correctiva, Harley-Davidson inspeccionará y, de ser necesario, corregirá el desperfecto sin costo para los propietarios. La campaña de atención estará vigente hasta el 14 de julio de 2027.

Los distribuidores contactarán directamente a los dueños de las unidades involucradas vía correo electrónico. Además, los consumidores podrán verificar si su motocicleta está incluida en el llamado a revisión en la página oficial de la marca harleydavidson.com/mx o en serviceinfo.harley-davidson.com.

Para mayor información, los usuarios pueden comunicarse a los teléfonos 1-800-258-2464 en Estados Unidos y 1-414-343-4056 en el resto del mundo. Profeco recordó que también pone a disposición sus canales de atención en el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), además de sus redes sociales oficiales.