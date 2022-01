Alertan por videojuego Free Fire donde delincuencia engancha a menores

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Policía Cibernética estatal alertó por videojuegos como Free Fire, mismo en donde según información de otras entidades del país se utilizaba para enganchar a menores hacia la delincuencia organizada, señaló el coordinador de la corporación, Balam García Rivera.

“Había algunas notas de que en otros estados a través de juegos como Free Fire y todo esto habían contactado a niños para que trabajarán con organizaciones criminales por lo que nos dimos a la tarea de investigar en Aguascalientes”, subrayó.

Más adelante en jefe policiaco aseguró que por fortuna en Aguascalientes no se ha detectado ninguna situación extraña atribuible a estas causa, así como tampoco se han tenido reportes de padres de familia.

“Por fortuna no tenemos una situación de estas, más sin embargo si nos han reportado padres que se han encontrado con páginas en donde los menores están en contacto con otras personas y que no son propiamente de su edad y quieren hacer ese contacto, aunque es por otra situación y no tanto por cuestiones de delincuencia organizada”, sostuvo al final de la plática.