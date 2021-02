Alertan por un descenso de temperaturas este fin de semana en el municipio de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Según el Sistema Meteorológico Nacional se prevé un descenso de temperaturas para este jueves, viernes, sábado y domingo en el municipio de Aguascalientes, con la llegada del frente frío No. 35 de un total de 54 a 56 estimados por el Servicio Meteorológico Nacional ingresará en el noreste de México, interaccionará con una línea seca y con un canal de baja presión extendido sobre el oriente, centro y sureste del territorio nacional, ocasionando un descenso en las temperaturas siendo éstas mínimas entre 2°c y 4°c al amanecer y con temperaturas máximas de 20° a 22°c con cielo soleado y presencia de viento fuerte y frio durante el día y parte de la noche.

El Área Operativa de Protección Civil reforzará recorridos por aquellos puntos donde se tienen ubicados a personas en situación de calle, donde se les brindará el apoyo para trasladarlos al Refugio Temporal que se ubica en la calle Artillero Mier esq. Coba en el fracc. Infonavit Morelos en caso de que lo requieran, de la misma manera la ciudadanía puede llamar a la corporación directamente al 449 9 18 28 11, 449 9 70 40 53 o al 072, todas las líneas con servicio de atención las 24 horas en caso de requerir algún apoyo.

Se recomienda a la población a no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, abrigarse de forma adecuada y a no salir de casa si no es necesario.