Alertan por riesgos de meterse a nadar a bordos y presas de Aguascalientes 

22 C
Aguascalientes
16 septiembre, 2025
Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Alcanza la mayoría de las presas del estado su máxima capacidad, por lo que se convierten en un riesgo, alertó el coordinador estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León.

Si bien hasta el momento no se reportan decesos por sumersión en los embalses, se mantiene un operativo permanente en coordinación con las secretarías de seguridad públicas municipales.

En este operativo se conmina las personas evitar meterse a nadar o acercarse a las cortinas por lo peligros que representa.

En entrevista colectiva, detalló que al interior de las presas hay suelos inestables, lodos, ramas, piedras, vidrios y otros objetos que ponen en peligro la vida de las personas.

“La gente ha cooperado afortunadamente haciendo caso a las indicaciones del personal de protección civil municipal y de las policías y tan es así que en estos momentos no tenemos ningún deceso por estas causas”.