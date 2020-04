Alertan por riesgo de Covid-19 en venta de ropa usada americana

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Industriales del Vestido en Aguascalientes, alertaron por la venta de ropa usada principalmente proveniente de Estados Unidos, por los contagios del coronavirus que se registran en ese país.

La Asociación de Empresarios de la Industria del Vestido (Aseinvet), advirtió que las conocidas ‘pacas’ de ropa usada provenientes del vecino país se ofertan inclusive vía redes sociales, mismas que podrían ser un verdadero peligro para la salud.

Inclusive, mediante las mismas redes sociales comenzó a circular información en el sentido de que ropa usada por contagiados del Covid-19 no fue incinerada como lo marca la ley, misma que pudiera estarse vendiendo por dicha vía de las prendas usadas.

Los industriales del vestido, indicaron que si bien no se tiene certeza de la anterior información, lo cierto es que en estos momentos de la pandemia existe un riesgo absoluto al adquirir estas prendas que no se sabe a quién pertenecieron, ni que enfermedades pudieron haber tenido los dueños o el uso que se le dio.

Ernesto Rodriguez presidente de la Aseinvet, refirió de un creciente mercado de ropa usada principalmente en tianguis de la ciudad, misma que representa un verdadero riesgo a la salud de vendedores y compradores, por lo que llamó a evitar su compra.