Alertan por mensajes “fake” a nombre del SAT en Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- La titular del C5i, Michelle Olmos, alertó por la circulación de falsos mensajes y correos electrónicos que están recibiendo las personas a nombre del SAT.

“Están llegando mensajes de texto o correos en donde te dicen que no has pagado tus impuestos y te amenazan con que si ni lo haces en 24 horas van a actuar en consecuencia”.

Detalló que al amenazar a las personas y prometerles falsamente que si pagan en las siguientes horas no habrá multas y recargos, las personas entran en pánico y realizan los depósitos.

Se trata de una modalidad que está arrechando, por lo que el llamado a la población es a no caer en el engaño, verificar la autenticidad de los correos o mensajes y reportar al C5i.

Existen señales claves que permiten distinguir un correo real del SAT de uno fraudulento. Lo primero que se debe hacer es revisar cuidadosamente el remitente o el dominio.

Solo son válidos los correos que terminan en @sat.gob.mx o @gob.mx. Cualquier otra información por más convincente que luzca, debe considerarse sospechosa.