Alertan por llamadas fraudulentas con números del Reino Unido

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Desde el C5i se alerta de llamadas fraudulentas con el prefijo +44 del Reino Unido donde tras un silencio aparece una grabación y cuelgan.

La titular del área, Michelle Olmos, indicó que esta llamada es fantasma donde una vez que cuelgas y por curiosidad devuelves la misma se cobra una tarifa excesiva que va desde los 800 pesos hasta los 10 mil pesos por un minuto de enlace que no lo absorbe la telefónica, es decir que al regresar la llamada la misma persona está confirmando una suscripción de tarifa donde con el enlace de la llamada comienzan a quitarte dinero de la tarjeta de crédito dada de alta en los teléfonos, confirmando un link.

De igual manera te llaman para ofrecerte empleo en el extranjero, donde mientras más tiempo interactúes con ellos van a grabar tu voz y al tener la misma se hacen una reproducción en inteligencia artificial y posteriormente hacen llamadas de extorsión utilizando la voz tuya que ya grabaron.

Se trata de una modalidad de robo de datos personales que esta proliferado en México y Aguascalientes,

Recomendó no contestar llamadas de números desconocidos, si les contestas cuelga de inmediato y no te enganches, no proporcionar datos personales, ni de cuentas personales, no dar click en ningún link que te envíen y bloquea el número desde el teléfono para que no vuelvan a llamarte.