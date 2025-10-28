19 C
Alertan por intentos de extorsión en nombre de la CONAFOR en San Francisco de los Romo

San Francisco de los Romo, Ags.- El Gobierno Municipal de San Francisco de los Romo emitió una alerta a la ciudadanía sobre casos de suplantación y extorsión que se están realizando en nombre de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

A través de sus redes oficiales las autoridades advirtieron que personas ajenas a la institución se hacen pasar por funcionarios de la CONAFOR con el fin de solicitar información a ejidatarios, comuneros, productores o beneficiarios, con el propósito de extorsionarlos.

El municipio exhortó a la población a mantenerse alerta, verificar la identidad de cualquier persona que se presente en representación de la CONAFOR y evitar proporcionar datos personales o financieros.

“¡No te dejes engañar! ¡Mucho ojo!”, enfatiza el mensaje oficial.