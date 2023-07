Alertan por fraudes mediante falsas rentas de viviendas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Profesionales inmobiliarios alertan a la ciudadanía para que evite fraudes que se están cometiendo en nuestro estado mediante la renta de viviendas.

Ricardo Madel, agente inmobiliario reconocido, relató a través de sus redes sociales que en días pasados pusieron a la venta una propiedad en el fraccionamiento Casa Blanca al sur de la ciudad, sin embargo, comenzaron a recibir llamadas solicitando informes sobre la “renta” de la vivienda.

“Hoy recibí cuatro llamadas donde me preguntaban si la casa estaba en renta y les dije que no estaba en renta y solo en venta, sin embargo, se me hizo raro que en tres o cuatro horas fueron hasta cuatro llamadas; como quiera una llamada pudo haber sido una equivocación y de ahí no pasa, pero ya cuatro me llamó la atención”.

Continuó su relató y dijo que una colega le llamó para decirle que esa vivienda que tenían en venta en Casa Blanca se la habían ofrecido a una hermana suya en renta, enviándole fotografías de la publicación donde se promovía el inmueble a través de redes, mismas que habían sacado de la publicación original de Madel Bienes y Raíces.

“El modus operandi es que ofrecen la vivienda en renta y les dicen a los interesados que las personas van a llegar en unos días para mostrarles la casa, pero los presionan para depositen y que no se las ganen o como apartado”.

En este caso una vivienda cuyo costo de renta sería de 7 mil 500 pesos, estos defraudadores la ofertaban hasta en 5 mil 500 pesos.

“Les piden dos mil o tres mil pesos rápido para apartarla, pero imagínense si agarran cinco, ocho o diez incautos se pueden llevar hasta los 30 mil pesos”.

Al final exhortó a no dejarse engañar por publicaciones fraudulentas y acudir con los profesionales inmobiliarios.

Fotografía Ilustrativa