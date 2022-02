Alertan por fraudes haciéndose pasar por personal de la policía cibernética de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública alertó a la población a no dejarse sorprender por falsos elementos de la policía cibernética que buscan extorsionar.

Mediante sus redes oficiales la corporación hizo del conocimiento que se está contactando a los víctimas por medio de mensajes o llamadas en donde señalan que son elementos de la corporación para tratar de sacar provecho.

Ante tal situación están pidiendo a la población no dejarse sorprender, colgando de inmediato y denunciado a más autoridades, así como en ningún momento proporcionar datos de familiares o amigos.

Al final advierten que la policía no contacta a las personas si están no han solicitado ningún tipo de apoyo, por lo que se pude evitar ser víctima de la delincuencia que ahora utiliza el nombre de la corporación.