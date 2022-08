Alertan por fraudes en paquetes de viajes de turismo 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Policía Cibernética del estado alertó por fraudes mediante falsas páginas de agencias y hoteles que circulan en la redes e Internet.

El titular de la corporación Balam García Rivera expuso que los ciberdelincuentes en esta modalidad intensifican sus acciones durante las temporadas vacacionales.

Posteriormente manifestó que se han atendido en la corporación hasta 70 reportes relacionados, 98 números telefónicos reportados y hasta 60 páginas fraudulentas.

De igual manera García aseveró que los delincuentes clonan las páginas de hoteles o agencias de viajes, mediante las cuales estafan a la ciudadanía.

Acto seguido deploró que haya quienes ya han caído en este tipo de fraudes, cuyas pérdidas se estiman en un millón, 560 mil pesos.

“Lamentablemente hay casos en donde ya nos reportan cuando hicieron algún depósito, ya no les contestan o desaparecen las páginas o perfiles”, remarcó.

Más adelante Mencionó que hay quienes no se dan cuanta de forma inmediata de los fraudes al adquirir los paquetes turísticos por meses en donde dan una parte del costo y ya acercándose la fecha del viaje realizan la liquidación total, dándose cuenta hasta entonces en que se trató de un engaño.

Finalmente el especialista solicitó a la población evitar la contratación en línea de paquetes si no se conoce bien la autenticidad de las páginas, hacerlo preferentemente con agencias de viajes establecidas o directo en hoteles reconocidos y sobre todo consultar a la policía cibernética en caso de dudas.