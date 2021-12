Alertan por fraudes en la compra de autos con cheques sin fondos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Alerta al policía cibernética adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por compra de vehículos con cheques sin fondos, delito que ha venido en aumento.

De acuerdo al oficial Carlos Varela, se trata de personas que contactan a las víctimas por redes mostrando interés por la unidad que ponen a la venta, pagando mediante los denominados cheques de buen cobro para ganar tiempo y sacar las unidades de la entidad.

“Tú públicas tu vehículo, ellos te contactan y argumentan que van a realizar un depósito o transferencia vía cheque en donde mandarán a un tercero a recoger la unidad o en el mismo lugar aplican la transacción”.

Abundó en que al momento simulan el depósito de tal forma que la víctima recibe el mensaje de que ya recibió el mismo, sin embargo posteriormente se dan cuenta de que el banco lo rechaza por no tener fondos.

Ante ello está recomendando no hacer ninguna transacción vía cheque, ni mucho menos darles la unidad y los papeles si no se verifica antes que el dinero este en la cuenta.