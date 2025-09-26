Alertan por fraudes con permisos de circulación vehicular en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) lanzó un llamado a la población para evitar caer en fraudes relacionados con la supuesta gestión de permisos de circulación vehicular que se ofrecen a través de publicaciones en redes sociales, principalmente en Facebook.

De acuerdo con la dependencia, estas páginas no cuentan con ningún tipo de autorización oficial y representan un riesgo tanto para la seguridad personal como para el patrimonio de quienes accedan a sus servicios. Además, advirten que el tramitar documentos por vías no oficiales constituye un delito.

La SSPE recordó que el único lugar autorizado para realizar este trámite es directamente en sus oficinas, ubicadas en Av. Aguascalientes Oriente S/N, colonia Ojocaliente, código postal 20190, en la capital del estado.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a no compartir datos personales ni realizar depósitos de dinero en cuentas desconocidas, ya que estas prácticas suelen derivar en fraudes.

La corporación refiere de permisos que se ofentan no sólo de otros estados del país, sino ya también en Aguascalientes

Finalmente, insistieron en la importancia de acudir siempre a las instancias correspondientes para proteger la información personal, evitar pérdidas económicas y no exponerse a sanciones legales.