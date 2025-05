Alertan por fraude Wangiri

Redacción

Ciudad de México.-.Actualmente la mayoría de las personas cuenta con un teléfono celular que sirve no sólo para mantenernos comunicados, sino también poder navegar en Internet y hasta trabajar. Esto ha dado pie a que los ‘amantes de lo ajeno’ se enfoquen en idear estrategias que deriven aun fraude. ¿Te han llamado y al contestar te cuelgan? Este es u ejemplo y en MILENIO te contamos más.

Recientemente la población, en especial los internautas, se quejaron de que consecuencia recibían llamadas de números desconocidos procedentes de Reino Unido. Aunque hubo memes respecto a que se trataba de la realeza o de artistas como Harry Styles los que buscaba tener contacto, en realidad se trataba de un fraude. Hoy sabemos que se llama Wangiri.

¿Qué es el fraude de Wangiri?

Posiblemente el término no te sea familiar; sin embargo, se trata de una palabra en japonés que, literalmente se traduce en “llamada y corte”, algo que ha estado sucediendo mucho en México y no es nada menos que llamar a números de teléfono al azar, mismos que contestamos para saber qué desean pero, al escuchar nuestra voz, la otra persona cuelga sin decir ni una sola palabra.

Cabe destacar que aunque antes se trataba de números de Reino Unido, ahora se la queja destaca que son números de Estados Unidos o incluso de México. Si te ha pasado, y piensas que con solo contestar y que te cuelguen no pasa nada, puedes estar siendo víctima de fraude.

De manera más común, se les ha llamado a este tipo de acciones como “llamada fantasma” y suele ser de números no registrados que inicien con el prefijo +52 o +44.

¿Cómo opera el fraude Wangiri?

Los presuntos criminales que se valen del Wangiri usan dispositivos que al marcar a varios teléfonos al azar, hacen que el usuario de telefonía móvil note la llamada entrante y, de inmediato, se deje llevar por la curiosidad de querer saber quién está del otro lado del teléfono.

Cuando nos cuelgan de manera inmediata, surge la duda de saber quién era y en especial, el motivo de su llamada. Esto nos orilla a devolver la llamada para buscar respuestas; sin embargo, es ahí donde el robo comienza pues muchas veces se hacen cargos elevados a servicios telefónicos que, por minuto, llegan a cobrar de 800 pesos hasta 10 mil pesos.

Para que el cargo sea todavía más elevado, los presuntos criminales suelen usar grabaciones donde simulan hacerte una entrevista de trabajo para un cargo en el extranjero o bien, te suscriben a servicios premium donde al final serás tú quien pague por dicha suscripción.

Del mismo modo, los criminales se pueden valer de la llamada que les devuelves para robar tu timbre de voz y, con el uso de la Inteligencia Artificial, suplantar tu identidad para cometer otro tipo de fraudes a tu nombre.

¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de fraudes telefónicos?

Las autoridades federales como es el caso del Gobierno de México o incluso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), han sugerido a todos los usuarios de telefonía móvil ignorar este tipo de llamadas sobre todo cuando se trata de números no registrados. En caso de recibir una llamada de un número desconocido, lo mejor será no contestar para evitar devolver la misma o que nuestro timbre de voz se grabe con el segundo que dura esta llamada.

Otras de las acciones que podemos llevar a cabo para evita esta práctica son:

No contestes números desconocidos

No devuelvas la llamada

Bloquea el número

No des click click a cualquier enlace que te puedan enviar

Usa apps para identificar números sospechosos

Denuncia al 911

