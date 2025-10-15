Alertan por falsos gestores que ofrecen apoyos para el campo en Asientos, Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Autoridades locales del municipio de Asientos, emitieron una alerta ante la presencia de falsos gestores que aseguran tramitar apoyos o programas federales, entre ellos el PROCAMPO, con el fin de engañar a productores del campo.

Se advirtió a la población que estos individuos solicitan dinero o documentos personales a cambio de supuestos beneficios, lo cual constituye un intento de fraude.

Las autoridades del ayuntamiento de Asientos recordaron a través de su cuenta oficial de Facebook que los programas oficiales no tienen ningún costo y los trámites se realizan únicamente de manera directa en las dependencias correspondientes.

Por ello, se exhorta a los campesinos a no entregar recursos ni información personal a personas ajenas a las instituciones gubernamentales.

Además, se hizo un llamado a la ciudadanía para que ayude a difundir esta información y denunciar cualquier intento de extorsión o fraude ante las instancias competentes, a fin de proteger a los productores y evitar que sigan siendo víctimas de estos engaños.