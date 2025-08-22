Alertan por falsos correos de la CFE

22.3 C
Aguascalientes, Ags.-En las últimas semanas, varios usuarios han denunciado recibir correos electrónicos falsos que simulan ser notificaciones oficiales de la CFE, alertando sobre un supuesto adeudo excesivo y una inminente suspensión del servicio. Aunque visualmente estos correos pueden parecer legítimos, en realidad son parte de una estafa digital cuyo objetivo es:

-Robar tus datos personales o bancarios

-nfectar tu dispositivo con malware o virus

-Tomar control de tu correo electrónico

-Acceder a tus cuentas financieras

A través de la Policía Cibernética de Aguascalientes se está alertando a la población a no caer en estos engaños

Alerta de Phishing: ¡Cuidado con correos falsos!

Recibiste un correo con un monto exagerado, amenazas de corte en 72 horas o botones para pagar de inmediato? Puede ser phishing.

Señales de alerta en este correo falso:

Remitente termina en @cfe.com (el oficial es @cfe.mx)

Monto irreal: $86,074.96 MXN

Texto extraño: “tenés facturas”

Archivos adjuntos o enlaces sospechosos (PDF/XML)

Recomendaciones:

No hagas clic en enlaces ni descargues archivos.

Verifica siempre en la app oficial o en www.cfe.mx.

Marca el correo como phishing y elimínalo.