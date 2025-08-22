Alertan por falsos correos de la CFE

Redacción
Aguascalientes, Ags.-En las últimas semanas, varios usuarios han denunciado recibir correos electrónicos falsos que simulan ser notificaciones oficiales de la CFE, alertando sobre un supuesto adeudo excesivo y una inminente suspensión del servicio. Aunque visualmente estos correos pueden parecer legítimos, en realidad son parte de una estafa digital cuyo objetivo es:
-Robar tus datos personales o bancarios
-nfectar tu dispositivo con malware o virus
-Tomar control de tu correo electrónico
-Acceder a tus cuentas financieras
A través de la Policía Cibernética de Aguascalientes se está alertando a la población a no caer en estos engaños
Alerta de Phishing: ¡Cuidado con correos falsos!
Recibiste un correo con un monto exagerado, amenazas de corte en 72 horas o botones para pagar de inmediato? Puede ser phishing.
Señales de alerta en este correo falso:
Remitente termina en @cfe.com (el oficial es @cfe.mx)
Monto irreal: $86,074.96 MXN
Texto extraño: “tenés facturas”
Archivos adjuntos o enlaces sospechosos (PDF/XML)
Recomendaciones:
No hagas clic en enlaces ni descargues archivos.
Verifica siempre en la app oficial o en www.cfe.mx.
Marca el correo como phishing y elimínalo.