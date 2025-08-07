Alertan por falsas promesas de trabajo a nombre de la Secretaría del Bienestar y Morena

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Advierte la delegación de la Secretaría del Bienestar en la entidad de falsos anuncios en redes con promesas de trabajo a nombre de la dependencia federal y del partido Morena.

Lo anterior tras detectar falsas invitaciones buscando jóvenes voluntarios de 16 a 30 años para labores comunitarias en Rincón de Romos, Zacatecas y Michoacán con apoyos de 7 mil pesos a la semana.

Al respecto comunicó la dependencia federal a través de sus redes oficiales:

🚨A T E N C I Ó N‼️

Hacemos un llamando a la ciudadanía en general a fin de Evitar ser Engañados por este tipo de publicaciones que circulan en redes sociales.

La única instancia para realizar trámites relativos al área de Recursos Humanos es la propia Secretaria de Bienestar, con domicilio en Av. Julio Diaz Torre No. 110., Cd. Industrial. Aguascalientes, Ags.

El anuncio generó rápidamente inquietud entre la población, por lo que se hace el llamado a no dejarse engañar.