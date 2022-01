Alertan por extorsiones con números con lada de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La policía cibernética alertó por extorsiones telefónicas utilizando números con lada de Aguascalientes, entre ellos el 4495108116 y 4497491868.

De acuerdo a las autoridades en ocasiones se hacen pasar por personal del gobierno federal en donde solicitan datos personales, con el argumento de otorgar algún beneficio lo cual es falso.

En entrevista el titular de la corporación, Balam García exhortó a la población a no caer en el engaño, colgar inmediatamente y sobre todo no proporcionar ningún tipo de información personal.

Posteriormente Expuso que dichas personas van envolviendo a las víctimas, por lo que es importante no seguirles por ningún motivo el juego.

Por último hizo el jefe policiaco llamó a denunciar este tipo de hechos en donde se busca afectar en lo emocional y económico a las personas.