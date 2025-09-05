Alertan por el síndrome de la uña verde

Redacción

Ciudad de México..En ocasiones tus uñas pueden revelar infecciones silenciosas, es el caso del síndrome de la uña verde, condición que puede llevarte a perder algunas uñas de no ser identificada correctamente y a tiempo.

¿Qué es el síndrome de la uña verde?

El síndrome de la uña verde es una infección causada por la bacteria Pseudomonas aeruginosa, que produce una coloración verdosa en la uña. Según la International Society of Nail Care Academy (ISNCA), esta tonalidad puede ir desde verde azulado hasta gris oscuro, y no desaparece al lavarse las manos ni con productos cosméticos.

La decoloración aparece debajo de la uña, en el espacio que se forma entre la lámina ungueal (la parte dura de la uña) y la piel. Esta bacteria libera pigmentos como piocianina y pioverdina, que son los responsables del color característico.

En la mayoría de los casos, la cloroniquia se limita a una o dos uñas, y aunque suele ser indolora, puede volverse molesta si se agrava.

Causas y factores de riesgo de la cloroniquia

La infección por Pseudomonas suele aparecer en entornos húmedos o con mala ventilación, ya que estas bacterias prosperan en la humedad. La organización Nail Knowledge advierte que existen varios factores que pueden favorecer su aparición:

Onicólisis: cuando la uña se despega del lecho ungueal, se crea un espacio donde se pueden acumular suciedad y bacterias.

cuando la uña se despega del lecho ungueal, se crea un espacio donde se pueden acumular suciedad y bacterias. Ambientes constantemente húmedos: personas que sumergen sus manos en agua con frecuencia (como lavaplatos, personal de limpieza o nadadores) están más expuestas.

personas que sumergen sus manos en agua con frecuencia (como lavaplatos, personal de limpieza o nadadores) están más expuestas. Calzado ajustado: usar zapatos apretados durante largos periodos, especialmente al hacer ejercicio, favorece la transpiración excesiva y la acumulación de bacterias.

usar zapatos apretados durante largos periodos, especialmente al hacer ejercicio, favorece la transpiración excesiva y la acumulación de bacterias. Uso de uñas postizas o gelish por tiempo prolongado: impide la ventilación adecuada y puede dañar la estructura natural de la uña.

Síntomas y diagnóstico del síndrome de la uña verde

El síntoma principal es la aparición de una mancha verdosa o verde oscuro bajo la uña. Aunque esta afección no suele generar dolor, la piel circundante —incluida la cutícula— puede estar enrojecida, inflamada o sensible.

Según la ISNA, si el cuadro avanza, podría haber mal olor, debilitamiento de la uña o incluso desprendimiento parcial.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico lo realiza un médico general o dermatólogo a través de:

Evaluación visual.

Cultivo bacteriano, en caso de duda, donde se toma una muestra de la uña para confirmar la presencia de Pseudomonas aeruginosa y determinar el mejor antibiótico.

Tratamiento y manejo de la infección ungueal bacteriana

El tratamiento varía según la severidad del caso. De acuerdo con la ISNCA, estas son las principales estrategias terapéuticas:

Tratamiento conservador:

Cortar la parte desprendida de la uña.

Mantener la zona limpia y completamente seca.

Evitar traumatismos repetidos (como golpes, presiones o uso de calzado ajustado).

Aplicación de antibióticos tópicos, como gentamicina o ciprofloxacino en solución, prescritos por un médico.

Tratamiento avanzado:

Si la infección no responde al tratamiento tópico, el médico puede recomendar:

Antibióticos orales, como ciprofloxacino, especialmente en infecciones profundas o recurrentes.

En casos graves o persistentes, se puede requerir la extirpación parcial o total de la uña para eliminar completamente la bacteria.

El síndrome de la uña verde es una afección poco conocida pero fácil de prevenir con hábitos de higiene y atención temprana.

Aunque rara vez causa complicaciones graves, puede convertirse en un problema persistente si no se trata correctamente. Si notas cambios en la coloración de tus uñas, es importante acudir al médico para recibir el diagnóstico adecuado y evitar el avance de la infección.

Con información de Excélsior