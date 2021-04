Alertan por aumento en fraudes de compra de autos con cheques sin fondos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Alerta Policía Cibernética de una alza en fraudes en la compra de vehículos mediante transferencias electrónicas con cheques sin fondos.

El Inspector Freddy Oropeza, expuso que se trata de una nueva modalidad de fraude, donde los compradores contactan a las víctimas, indicándoles que están interesados en adquirir la unidad que previamente se suben a redes en venta.

“Contactan a los vendedores, llegan a un acuerdo en el precio, le hacen una aparente transferencia con un cheque, la persona ve que aparentemente les llega el depósito, les entrega la unidad y los papeles y estos se retiran, pero al final no existe tal dinero en las cuentas porque no tiene fondos”, abundó.

Alertó a la ciudadanía a evitar hacer transacciones en venta de autos mediante transferencias electrónicas o cheques, así como por ningún motivo entregar los documentos de la unidad hasta no estar bien seguros de que no hay ningún problema de por medio.

Hay que recordar que en la víspera, El Clarinete alertó sobre una pareja que se dedica al fraude mediante esta modalidad de transferencias o cheques sin fondo en Aguascalientes, teniendo varias cuentas pendientes, por lo que la insistencia es a no dejarse sorprender y ante cualquier duda consultar a las autoridades para la oportuna detección y asesoría.