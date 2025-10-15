Alertan por “apps robadatos” que consumen megas y acceden a información personal

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia sobre aplicaciones móviles que operan en segundo plano, consumen datos sin que el usuario lo note y acceden a información personal mediante permisos excesivos.

De acuerdo con la dependencia, el rápido agotamiento de megas no siempre se debe al uso activo del teléfono. Muchas aplicaciones precargan contenido, sincronizan archivos o actualizan feeds aun cuando no están en pantalla, lo que afecta a usuarios con planes limitados y amplía el riesgo de exposición de datos como ubicación, contactos, micrófono y galería.

Aunque Profeco no emitió una “lista negra” de apps, sí identificó prácticas comunes entre servicios de video corto, streaming, plataformas musicales, respaldos en la nube y redes sociales por su alto consumo de datos y actividad continua en segundo plano.

El organismo alertó que este comportamiento suele ir acompañado de solicitudes amplias de permisos que el usuario concede sin revisar. “Un manejo laxo de estas autorizaciones incrementa la huella digital y facilita ataques de phishing o ingeniería social mediante notificaciones y enlaces que suplantan identidades”, explicó.

Entre las señales de alerta destacan el gasto inusual de datos sin uso aparente, notificaciones con mensajes urgentes o enlaces externos, aplicaciones que solicitan permisos innecesarios y teléfonos que se calientan o agotan batería aun en reposo.

Para reducir riesgos, Profeco recomendó limitar la actividad en segundo plano desde los ajustes del sistema, activar el modo “Ahorro de datos”, restringir respaldos a redes Wi-Fi, desactivar la reproducción automática de video y revisar los permisos otorgados a cada aplicación. También pidió actualizar los sistemas desde tiendas oficiales y evitar descargas de fuentes desconocidas.

En caso de afectaciones, se sugiere documentar el consumo con capturas de pantalla, contactar al proveedor del servicio móvil, cambiar contraseñas, activar la autenticación en dos pasos y reportar intentos de fraude a la Policía Cibernética.

Profeco insistió en que la mejor defensa es la prevención: leer políticas de privacidad, revisar los datos compartidos y vigilar mes a mes el consumo desde el propio dispositivo.