Alertan por 35 aplicaciones con malware en Android

EU.-Google Play Store cuenta con varias protecciones para restringir las aplicaciones que consisten en malware , pero a veces los estafadores prueban diferentes formas de inyectar aplicaciones infectadas con este software malicioso en la tienda. Algo similar sucedió esta vez. De acuerdo con la empresa de tecnología y ciberseguridad Bitdefender, se ha encontrado malware peligroso en aplicaciones populares de Android . Ahora, si tienes alguna de ellas en tu teléfono, elimínala de inmediato.

Cómo detectar apps maliciosas Apps maliciosas de Google Play Store Walls light – Wallpapers Pack (Más de 100,000 descargas) Big Emoji – Keyboard (Más de 100,000 descargas) Grad Wallpapers – 3D Backdrops (Más de 100,000 descargas) Engine Wallpapers – Live & 3D (Más de 100,000 descargas) Stock Wallpapers – 4K & HD (Más de 100,000 descargas) EffectMania – Photo Editor (Más de 100,000 descargas) Art Filter – Deep Photoeffect (Más de 100.000 descargas) Fast Emoji Keyboard (Más de 100,000 descargas) Create Sticker for Whatsapp (Más de 100,000 descargas) Math Solver – Camera Helper (Más de 100,000 descargas) Photopix Effects – Art Filter (Más de 100,000 descargas) Led Theme – Colorful Keyboard (Más de 100,000 descargas) Keyboard – Fun Emoji, Sticker (Más de 50,000 descargas) Smart Wifi (Más de 10,000 descargas) My GPS Location (Más de 10,000 descargas) Image Warp Camera (Más de 100,000 descargas) Art Girls Wallpaper HD (Más de 100,000 descargas) Cat Simulator (Más de 50,000 descargas) Smart QR Creator (Más de 10,000 descargas) Colorize Old Photo (Más de 500 descargas) GPS Location Finder (100,000 descargas) Girls Art Wallpaper (Más de 10,000 descargas) Smart QR Scanner (Más de 50,000 descargas)

La firma de ciberseguridad identificó 35 aplicaciones maliciosas en Play Store que engañaron a los usuarios para descargarlas. Según el informe, una vez que el usuario instala la aplicación, su nombre cambia y el ícono de la aplicación permanece oculto en el dispositivo. La idea detrás de estas actividades maliciosas es publicar anuncios molestos y generar ingresos a través de ellos. Lo peor es que los desarrolladores ejecutan estos anuncios a través de su propio marco, que pasa por alto las protecciones implementadas por Android. A continuación te mostramos las aplicaciones que debes eliminar de tu dispositivo móvil.GPS Location Maps (100,000 descargas) Volume Control (Más de 50,000 descargas) Secret Horoscope (Más de 10,000 descargas) Smart GPS Location (Más de 10,000 descargas) Animated Sticker Master (100,000 descargas) Personality Charging Show (100,000 descargas) Sleep Sounds (100,000 descargas) QR Creator (Más de 10,000 descargas) Media Volume Slider (Más de 10,000 descargas) Secret Astrology (Más de 10,000 descargas) Colorize Photos (Más de 10,000 descargas) Phi 4K Wallpaper – Anime HD (Más de 50,000 descargas).

Con información de Expansión