Alertan en Aguascalientes por mensajes y llamada fraudulentas haciéndose pasar por bancos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Cibernética, lanzó Alameda en Aguacalientes por fraudes a través de llamadas y mensajes fraudulentos haciéndose pasar por bancos.

¡Cuidado con el Smishing y el Vishing!

Smishing: Mensajes de texto fraudulentos que intentan engañarte para que compartas datos personales, bancarios o descargues enlaces maliciosos.

Vishing: Llamadas telefónicas en las que delincuentes se hacen pasar por bancos, instituciones o empresas para robar tu información.

Luego de que han apreciado estas llamadas y mensajes la corporación lanzó medidas para protección:

-No compartas contraseñas ni datos bancarios por mensaje o llamada.

-esconfía de enlaces sospechosos recibidos por SMS.

-Verifica directamente con la institución a través de canales oficiales.

-No respondas llamadas de números desconocidos que soliciten información sensible.

-nstala aplicaciones de seguridad en tu dispositivo móvil.

De igual manera exhibe una serie de números telefónicos desde donde se han presentado estos fraudes en el estado.

4651327893, 5551909227, 5568644985, 5597711625, 5612835913, 5652262663, 5657554749, 5657556253, 6351310506, 6601440865, 8009531567, 8181569600, 8186046707, 9843272687.