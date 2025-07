Alerta UAA por intento de fraude a proveedores

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) emitió una alerta dirigida a sus proveedores para advertir sobre intentos recientes de fraude y extorsión a través de medios no oficiales.

Mediante un aviso difundido el lunes, la institución aclaró que no se comunica con sus proveedores a través de canales no oficiales, ni ofrece premios a cambio de dinero, por lo que pidió ignorar cualquier contacto que no provenga directamente de la Universidad.

“Recientemente se han comunicado a través de medios fraudulentos que intentan engañar y/o extorsionar a los proveedores de la UAA”, señala el aviso.

La Universidad exhortó a que cualquier asunto relacionado con esta casa de estudios sea tratado únicamente por las vías institucionales y advirtió a los proveedores a no caer en engaños.