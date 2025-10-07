Alerta SMN por lluvias y oleaje alto en costas de Jalisco, Colima y Baja California Sur entre otras entidades

Comunicado

Ciudad de México.- Debido a los desprendimientos nubosos del huracán Priscilla, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se pronostican lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el sur de Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa, y el norte y el centro de Nayarit; fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco y Colima; viento de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Colima.

Asimismo, se prevé oleaje de 5.5 a 6.5 metros (m) de altura en la costa sur de Baja California Sur; de 3 a 4 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m en la costa de Colima.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán se localizó aproximadamente a 345 kilómetros (km) al sur- suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 535 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h. No se descarta que se intensifique a huracán categoría 3, durante las próximas 24 horas.

Se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Mantente informado en las páginas www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook www.facebook.com/conaguamx, así como en la aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima, donde se puede consultar el pronóstico por municipio.