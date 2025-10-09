Alerta Profeco por fallo en mil 375 vehículos Honda y Acura

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Honda de México emitieron un llamado a revisión para mil 375 vehículos de cinco modelos de las marcas Honda y Acura debido a un fallo en el sensor de peso del asiento del pasajero.

Los modelos afectados son Honda Pilot 2021, Honda Odyssey 2021, Acura RDX 2021, Acura MDX 2020-2022 y Acura TLX 2021. La falla puede encender incorrectamente la luz de advertencia del sistema de bolsas de aire, generando confusión y posibles problemas en el funcionamiento del sistema de seguridad.

Honda de México realizará la inspección del sensor y, en caso necesario, corregirá el desperfecto. Los propietarios serán contactados por correo electrónico o vía telefónica para programar una cita en Distribuidores Autorizados Honda o Acura. Quienes hayan realizado un cambio de propietario pueden informar los datos de contacto de los nuevos dueños al teléfono 800 368 8500 o a través de la página web de la empresa.

La Profeco recordó que no se han reportado daños derivados de esta falla hasta el 30 de julio pasado. La campaña comenzó el 24 de julio y tiene vigencia indeterminada. Para consultas, la procuraduría mantiene disponibles los teléfonos 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como sus redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.