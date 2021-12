Alerta policía cibernética por páginas fraudulentas que ofrecen empleo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aprovechándose de la necesidad de las personas, vivales han creado páginas de Internet fraudulentas en donde ofrecen empleo “bien remunerado”.

El coordinador de la policía cibernética de Aguascalientes Balam García Rivera, alertó a la población para no caer en el engaño.

“Lamentablemente se está dando esta modalidad en la que aparecen páginas o incluso mensajes que llegan al WhatsApp en donde te enganchan y te dicen que te ofrecen empleo fácil, bien remunerado, de lunes a viernes y hasta un par de horas al día, sin embargo luego cuando se les contacta te piden depósitos para exámenes y trámites y es ahí donde se consuma el fraude”, explicó.

García Rivera exhortó a la población a no caer en el engaño donde nadie solicita dinero a cambio de ser contratado y menos con todas las facilidades que ofrecen.

“En el momento en que solicitan un peso, desde ahí ya estamos mal, hay que denunciar y evitar cualquier tipo de depósito porque lamentablemente ya llegan cuando hicieron el mismo y simplemente no les cumplen o desaparecen con la facilidad de tumbar la página y abrir otra”, concluyó.