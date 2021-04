Alerta policía cibernética por fraudes haciéndose pasar por personal de bancos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes. Ags.- La policía cibernética advirtió de fraudes haciéndose pasar por personal de instituciones bancarias para obtener información de las víctimas, señalando que han detectado en las tarjetas movimientos extraños que han generado cargos no reconocidos.

De acuerdo a la corporación, los delincuentes aseguran que son ejecutivos del banco al que pertenecen las personas, mencionando que se han detectado movimientos en la banca digital sin la geolocalización del banco.

Hablan de cargos no reconocidos, donde para cancelar los mismos es necesario continuar con la llamada y proporcionar algunos datos, entre ellos código del cliente, número de cuenta, fecha de vencimiento y los 3 últimos dígitos detrás de las tarjetas.

Ante ello, exhortan a la población a no caer, ya que para simular que son reales las llamadas utilizan grabaciones con el nombre de las instituciones bancarias, donde ningún banco solicita números confidenciales vía telefónica.