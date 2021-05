Alerta Orozco de riesgo en aumento de contagios por Covid tras vacaciones

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador panista, Martín Orozco Sandoval, advirtió de riesgos por un aumento de casos por covid tras las pasadas vacaciones, donde fustigó que hubo una movilidad fuerte en la que muchas familias salieron a descansar fuera de la entidad.

-¿Entonces se vendría un nuevo confinamiento, sobre todo por esto y para lograr el semáforo verde y regresar a clases?

-La verdad es que no hemos definido nada; el tema central es sin duda estas dos semanas que terminaron las vacaciones donde hubo un movimiento fuerte, donde las familias salieron a playas y a otros lugares de recreación, entonces creo que eso nos podría traer algún efecto.

-¿Ahora viene también el 10 de mayo que es una fecha de movimiento?

-Tenemos que estar al pendiente del 15 de mayo en adelante que será el rebote de estas fechas de mucho movimiento, advirtió el ejecutivo.

Más adelante, Orozco reconoció que se presentó un incremento en muertes por covid en la última semana, atribuyéndolo a que nuevamente los enfermos están llegando tarde a la atención hospitalaria.

-¿Gobernador la semana pasada se tuvo un aumento en defunciones, pero en contagios no, entonces qué estaría pasando?

-Si, me encontré a Armando el director del Hidalgo y justamente me comentaba que como en alguna rachita que tuvimos en noviembre, las personas están llegando en un grado fuerte de enfermedad, por lo que los exhortamos a que acudan a tiempo a los hospitales que en estos momentos no presentan saturación y de esta manera se atiendan con oportunidad para evitar muertes, finalizó el mandatario en plática con los medios de comunicación.