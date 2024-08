Alerta Movilidad por fraudes con falsos perfiles de la tarjeta YoVoy Soluciones 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Coordinación de Movilidad alertó por fraudes a través de falsos perfiles con la imagen de la tarjeta YoVoy Soluciones.

Ricardo Serrano Rangel, titular el área, informó que los perfiles “Tarjeta YoVoy”, “Tarjeta YoVoy Aguascalientes y “Tarjeta de Transporte Público de Aguascalientes son falsos”.

En estas páginas que se anuncian en redes sociales promocionan viajes ilimitados en el transporte público urbano abiertos a cualquier usuario.

Refieren además de una oferta limitada a 500 tarjetas y lo acompañan de un link malicioso, por lo que el llamado es a no caer en el engaño entregando a cambio del plástico dinero y menos proporcionar información personal para evitar ser víctimas de la expresión.

“Son páginas falsas, apócrifas, no ingresen a las mismas y tampoco les proporciones datos, porque no corresponden a la Coordinación de Movilidad”.