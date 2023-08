Alerta Monreal de dudas en encuesta de Morena

Redacción

Ricardo Monreal, aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación, informó que hay interrogantes sobre la técnica de las preguntas y sobre la metodología de la encuesta que definirá la candidatura presidencial de Morena, por lo que aún no cuenta con el respaldo total de los aspirantes.

Posterior a su asamblea informativa en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el senador con licencia de Morena indicó que se continúa discutiendo con los técnicos, a un día que terminen los recorridos por el país. Aseguró que él aprobará la encuesta para no abonar a la división.

Todavía hay interrogantes sobre la técnica de las preguntas y sobre la metodología de las encuestas. No se sabrá nada hasta el domingo, pero de mi parte no abonaré al escepticismo ni a la sospecha, ni a la duda, porque es más fuerte mi interés unitario”, indicó.

Sin precisar los elementos que podrían poner en duda la legitimidad de la encuesta para elegir a la o él candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en 2024, Ricardo Monreal aseguró que no hay elementos que lo hagan pensar en la posibilidad de salir de Morena para irse a otro partido (MC).

El aspirante presidencial manifestó que no tiene ninguna contradicción hacia la diputada federal de Morena, Ivonne Cisneros y Pedro Miguel, ambos integrantes de la Comisión de Encuestas, solamente “espera que su profesionalismo tenga mayor peso que su favoritismo” hacia Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal hizo un llamado a los morenistas a no empujar a nadie a salirse del partido, que no haya guerra sucia, y que no haya picoteos en contra de ningún compañero, pues en el próximo proceso electoral ya no estará presente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con información de Excelsior