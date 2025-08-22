Alerta Condusef de fraudes suplantando identidad de influencers financieros

Redacción

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta sobre estafadores que están usando la imagen y el nombre de figuras públicas y creadores de contenido financiero para engañar a usuarios a través de redes sociales como Facebook e Instagram.

Según el organismo, los delincuentes recurren incluso a herramientas de inteligencia artificial para dar credibilidad a anuncios falsos de inversiones rápidas y de alto rendimiento. Los estafadores suelen crear perfiles supuestamente verificados con “palomita azul”, solicitar información personal o financiera y redirigir a sitios no regulados, bloqueando luego cualquier contacto con las víctimas.

La Condusef recomendó a la población verificar siempre que las instituciones financieras estén registradas en el SIPRES, nunca compartir datos personales o bancarios, evitar dar clic en enlaces sospechosos y desconfiar de promesas de dinero fácil o rendimientos garantizados. También exhortó a denunciar cualquier perfil o anuncio que suplante identidades en redes sociales.

“El fraude digital es cada vez más sofisticado y puede afectar a cualquier persona. La educación financiera y la prevención son tu mejor defensa”, indicó la Condusef. La institución recordó que toda inversión debe ser revisada previamente en su portal oficial: SIPRES Condusef.