Alerta Conagua en Aguascalientes de fraudes a nombre de la dependencia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Dirección Local Aguascalientes, informa a la ciudadanía en general y, de manera particular, a las agencias de vehículos de la entidad, sobre la detección de intentos de fraude en los que personas ajenas a esta institución han buscado gestionar créditos automotrices haciéndose pasar por representantes de esta dependencia federal.

Ante esta situación, la Conagua hace un llamado a todas las agencias automotricesano proporcionar información ni llevar a cabo gestiones bajo el argumento de supuestas compras institucionales, ya que estas acciones no tienen sustento ni relación alguna con la Comisión.

Es importante destacar que la Dirección Local Aguascalientes no realiza adquisiciones de vehículos. En caso de que se efectúen compras u otros procesos de contratación por parte de esta Comisión, éstos se llevan a cabo únicamente a través de los canales oficiales, particularmente a través de la plataforma Compranet, conforme a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, se recuerda que ningún trámite o procedimiento relacionado con la Conagua se realiza mediante gestores o intermediarios. Cualquier persona que ofrezca servicios a nombre de esta dependencia carece de facultades legales para ello.

La Comisión Nacional del Agua reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción, e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de fraudeante la autoridad ministerial correspondiente, con el fin de que se tomen las acciones legales conducentes.