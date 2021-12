Alerta Cofepris sobre falsos sal de uvas

Redacción

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la distribución y consumo de presentaciones falsas del antiácido sal de uvas Picot, en sobres de 5 gramos.

La autoridad identificó un lote de dicho producto que era de dudosa procedencia, además de que su imagen y leyendas estaban distorsionadas y el texto del gramaje era poco legible.

En el reverso, la caducidad no corresponde a la original, el texto no puede leerse, los bordes son gruesos e irregulares y la imagen de la mujer embarazada no es nítida.

Cofepris invitó a la población a verificar el empaque del antiácido antes de consumirlo, debido a que no se conocen los riesgos que pueda tener para la salud, así como a denunciar su venta en la página www.gob.mx/cofepris

Con información de La Jornada