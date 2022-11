Alerta ahora Polonia por inseguridad en México

Redacción

Ciudad de México.-El Embajador de Polonia Maziej Zletara, dijo que el gobierno de su país ha recomendado a sus ciudadanos que no visiten ciertos lugares de México por la situación de inseguridad y violencia.

El diplomático afirmó que recientemente se les sugirió a la gente de su País que viene de vacaciones a México que no visite varios municipios del estado de Guanajuato.

“Recientemente, incluimos lamentablemente algunas partes de Guanajuato, entre ellos Irapuato y Salamanca”, dijo en Chilpancingo, Guerrero, donde inauguró una exposición de carteles del Cartel Polaco en el centro cultural Arcadia.

Señaló que como embajada tienen que avisar a sus turistas que lugares visitar y en que otros tomar precauciones porque aquí en México han sido asesinados varios ciudadanos polacos.

“Obviamente, si nosotros no avisamos a nuestros ciudadanos de los riesgos que existen en algunas partes, incluso turísticas, podemos chocar con la realidad de que va a pasar algo en algún lugar y entonces van a decir que la embajada no está cumpliendo con su papel porque no le estamos diciendo la verdad y por eso tenemos que avisar”, aseveró.

Zletara estuvo en la capital de Guerrero, donde también ofreció una conferencia a los estudiantes del Instituto del Tecnológico de Chilpancingo (ITCH) y después estuvo con el ex Secretario General de Gobierno y ex embajador de México en Colombia, Florencio Salazar Adame, quien es el promotor de este centro cultural donde se llevó a cabo el evento.

El diplomático dijo que Acapulco, Chilpancingo y los demás municipios de Guerrero no están en la lista de los lugares donde los ciudadanos de su país no deban de visitar.

Zletara comparó a su País con la violencia que vivió en la década de los noventas con la que actualmente atraviesa México.

“Tuvimos secuestros, extorsiones y tráfico de estupefacientes por parte de una ruta que hicieron los afganos”, afirmó.

Consideró que en México la situación de inseguridad es muy “compleja”.

Señaló que en su País, con un fortalecimiento en las instituciones de seguridad, mejores salarios y sanciones a los que violen las leyes, logró en 30 años reducir la tasa de homicidios dolosos en un 0.7 por ciento al año por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas en Europa.

“La situación en México es mucho más compleja y Polonia nunca llegó a esos extremos”, expuso.

El diplomático dijo que policías polacos están apoyando a México en capacitar a policías estatales y municipales en la prevención del delito.

“Nosotros estamos haciendo esfuerzo para contribuir, sabemos que no podemos cambiar la situación, como la de hoy en México, en un par de años, y pues los gobiernos deben de enfocarse en eso”, dijo el embajador.

Mencionó que esos talleres se impartieron en los municipios de Cuernavaca, Morelos y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y planteó que ojalá el gobierno de Guerrero acepte este tipo de colaboraciones.

“En el futuro, desde luego que si Chilpancingo y el gobierno del estado están interesados, podemos tratar estos temas que afectan a la entidad, no solo prevención del delito, sino investigación y temas más duros como el combate a la delincuencia organizada”, mencionó.

