Aleks Syntek enamoró a la hermana de Ingrid Coronado

Ciudad de México.-Ingrid Coronado se encuentra de estreno con una nueva faceta, pues la conductora de televisión y locutora de radio recién inició su podcasteste fin de semana, el cual ha captado la atención del público por contar con la participación del músico Aleks Syntek y la esposa de este, Karen Coronado.

Durante la charla del programa disponible en YouTube, Syntek compartió detalles sobre cómo conoció a su esposa, quien es hermana de Ingrid, cuando ella tenía 15 años y él 23.

En el marco de su debut en el podcast, Syntek rememoró el encuentro con su pareja en un extinto bar de la Ciudad de México. En un momento descrito como poco espectacular, el compositor visualizó a Karen bailando, lo que inspiró la creación de su conocido éxito Tú necesitas.

“Estaba yo en el antro de moda que se llamaba el Bulldog, en la época que estaba en Sullivan, y Karen andaba de colada porque todavía no estaba en edad de entrar al lugar. Yo estaba pasando una noche aburrida, no estaba muy contento, ya me iba a ir. Ya tenía planeado pedir el coche y de regreso a casa, cuando volteo así en una esquina y veo a una güerita bailando ahí”, recordó el artista.

Tras las polémicas declaraciones, algunos usuarios opinan que Aleks no debería participar en "La Voz Kids"

Syntek narró cómo, sin conocerla y en un intento por “ligarla”, se acercó a Karen, quien se mostró seria ante su inesperada interacción. “Empezamos a platicar y en algún momento te saqué el teléfono, ¿no?, porque luego te invité a salir”, le dijo el compositor de Sexo, pudor y lágrimas a su hoy esposa.

Más adelante en la charla, Ingrid le preguntó qué edad tenía en aquel momento: “Cuando conocí a Karen yo tenía 23, le llevo ocho años, ocho y medio, por ahí. Por la edad tenía esta dualidad de ser conservador y fresa durante el día y luego bien rockero y contestatario durante la noche… y Karen siempre ha sido una chava conservadora”, contó.

Sin embargo, esta anécdota adquirió matices controvertidos tras las declaraciones de Syntek sobre la edad de su actual esposa en aquel entonces, es decir, 15 años.

Aleks Syntek reveló que comenzó a cortejar a su esposa cuando ella era menor de edad

Esta historia de amor ha generado comentarios en las redes sociales y preocupación entre los internautas, quienes acusan al artista de haber practicado el “grooming”, es decir, el hecho de que adultos establezcan contacto con menores con posibles intenciones sexuales, según la organización Save The Children.

Declaraciones de Aleks Syntek recordaron otras polémicas del músico

La relevancia de este asunto ha cobrado fuerza no sólo por la viralización de los fragmentos del podcast sino también por el pasado de Aleks Syntek, quien se vio envuelto en controversias previas relacionadas con acusaciones de acoso a un menor de edad británcio y críticas negativas hacia el género de reggaetón, que para el cantante es un estilo musical que promueve conductas nocivas entre la sociedad.

Syntek ha causado revuelo recientemente por su opinión acerca de géneros como el reggaetón y el trap

“Hace no mucho hablaba yo de que Aleks Syntek no debería estar en un programa para niños después de haber acosado un menor en 2018. Y ahora leo que “Lo que tú necesitas” la compuso cuando conoció a la que hoy es su esposa y que en ese entonces tenía 15 años”

“¿Que @syntekoficial se “ligó” a su esposa teniendo 24 años y ella 15? ¿El mismo Aleks Syntek que le dijo cute y sexy a un niño británico? ¿El que ahora trabaja con niños en La Voz Kids? ¡No puedo creerlo! Si él está en contra del reggaeton porque daña a las nuevas generaciones”, son algunos comentarios al respecto.

A pesar de las implicaciones de sus palabras, el cantante no ha emitido comentarios adicionales a la anécdota amorosa que reveló en el nuevo programa de su famosa cuñada.

Con información de Infobae