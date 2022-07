Alejandro Moreno suma a ex gobernadores al CEN del PRI

Redacción

Ciudad de México.- En medio del escándalo por los audios que revela la goberandora de Campeche, Layda Sansores, y las exigencias sobre su renuncia, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sumó a ex candidatos y ex gobernadores al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Con el argumento de “robustecer las estructuras partidistas”, Alito sacó a antiguos operadores priistas.

Uno de ellos es Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán de 2012 a 2018, quien se incorporó a la Secretaría Electoral en lugar de Carlos Iriarte.

El ex gobernador de Durango, Jorge Herrera, será secretario de Asuntos Religiosos, mientras que el ex mandatario Joaquín Hendricks se integrará a la Secretaría de Frontera Sur y Temas Migratorios.

El ex gobernador de Michoacán Salvador Jara será titular de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación; el ex gobernador de Colima Ignacio Peralta va a la Administración Pública y Gobernanza del Consejo Político Nacional, y el ex mandatario de Zacatecas Miguel Alonso Reyes fungirá como secretario de Operación Política.

Otro cambio fue Graciela Ortiz, ex candidata del PRI al gobierno de Chihuahua, a la Secretaría de Organización, en lugar del mexiquense Ricardo Aguilar; Sara Rocha estará en Gestión Social, mientras que en la Secretaría Jurídica y de Transparencia se incorporó a Israel Chaparro.

En la Comisión Nacional de Ética estará María Esther Scherman, cercana a Manlio Fabio Beltrones. Judith Murguía será la secretaria de la Frontera Norte; Paulina López, de Medio Ambiente, y Alejandra Andrade, adjunta de la Presidencia. Alejandro Avilés presidirá la Comisión de Combate a la Pobreza del Consejo Político Nacional, y María Alemán, estará en Desarrollo Metropolitano.

Moreno Cárdenas aclaró que estos movimientos y cambios no son derivados de la exigencia de los expresidentes del partido y de grupos políticos internos.

Con información de Milenio