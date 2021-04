Alejandra Guzmán afirma que Frida Sofía está haciendo “un drama” para conseguir followers

Redacción

Ciudad de México.-Por fin AlejandraGuzmán da la cara.

Alejandra Guzmán ya reaccionó a las acusaciones de Frida Sofía con Gustavo Adolfo Infante en donde reveló que su abuelo materno, Enrique Guzmán le habría realizado tocamientos inadecuados desde que tenía cinco años de edad. Al respecto, la cantante aseguró que no se explica por qué su hija tiene esta actitud con la familia Pinal-Guzmán:

“Ella creció en la casa, estuvo con mi nana que me cuidó a mi, a Viridiana, a Luis Enrique y murió cuando ella tenía 4 años, después entró Alejandra y Mauricia, otras dos nanas. Recuerdo, después de unos años que tuve que mandar a Frida a un colegio porque trataron de secuestrarla y ella tenía apenas 12 años. La llevé al mejor colegio en el cual, en el último año se le diagnosticó “border personality” ( es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables).

Alejandra Guzmán explicó, en entrevista con Adela Micha, cómo se enteró del problema emocional que Frida Sofía padece desde algún tiempo:

“Yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición y desde entonces yo he tratado de ayudar a Frida, de tenerla bajo medicamentos pero a veces no terminábamos la terapia, o no tomábamos las medicinas como debía de ser. Ha sido difícil para mí. Ella estudió en Miami, yo traté de darle lo mejor, le di un departamento que espero que disfrute, le di un coche, ella acaba de cumplir 29 años y desde hace dos ha dicho cosas de mi que no son ciertas, que no han sido posible comprobar. ¿Cómo puedes comprobar algo de que no es verdad? ¿De que yo no estuve? Sexualmente involucrada con Christian (Estrada) que es el hermano de dos personas a quienes yo amo, que trabajé con Jesús y Antonio, sus hermanos”.

Mi familia sufre bullying mediático

Alejandra Guzmán se sinceró con Adela Micha para explicarle que se encuentra muy afectada con el reciente escándalo que ha golpeado a su familia:

“Imagínate ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad y no he hablado porque es mi hija, no la he demandado porque es mi hija, pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora esté en contra de mi padre que tanto la ayudó. Mi padre tiene otras nietas y otros nietos y siempre nos ha dado cariño. Alguna vez sí me dio una nalgada porque seguramente hice una barbaridad pero el pasado es el pasado. ¿Cómo quieres regresar 30 años atrás y poder tratar de explicar todo lo que hubo, bueno dentro de esta familia disfuncional?”, expresó a la periodista.

La ‘Reina de Corazones’ aseguró también que hasta el día de hoy no entiende “esa ira desbordada. Yo creo que porque le dejé de dar dinero para el mantenimiento y para el seguro médico, porque con el seguro se medicaba a su manera, pienso que eso es lo que hacen los painkillers (analgésicos) después de un tiempo porque afecta tu sistema, tus partes neurocentrales. Es increíble que no se pueda uno defender y que mi padre, si tiene que hacer las acciones que tenga que hacer para mostrar que no hizo nada indebido, pues adelante”, expresó.

“No la descalifiqué automáticamente”: Alejandra Guzmán

La rockera también dijo que luego de que Frida Sofía contara de los supuestos tocamientos indebidos de su abuelo materno, ella no la descalificó en automático:

“No la descalifiqué automáticamente, yo he estado en el lugar donde puso a mi padre, yo he estado en ese lugar donde me pusieron de protagonista en un drama, toda la familia está en el mismo trauma que yo, Tenemos miedo de qué pueda pasar después. No sé por qué hay esa necesidad de hacernos daño cuando yo le he dado todo lo que he podido. He ido a terapias, rehabs (rehabilitaciones), lugares donde pueden ayudarme”, expresó.

De igual forma, Alejandra Guzmán aseguró que lleva dos meses limpia:

“Estoy limpia y sobria. Llevo dos meses. Estoy contenta porque tengo que sobrepasar esta etapa que me ha hecho sentir una depresión espantosa. Estoy tratándome porque también he sufrido ataques de este bullying mediático. Nadie puede vivir así.. A mí me toco doble y que orgullo ser hijo de famosos, a mí me enseñaron a ser artista, no para hacer un drama y obtener fama y followers, eso es lo que menos me importa en la vida, yo sé que mi papá no lo hizo porque es un gran hombre”.

“Ella lo está haciendo porque es muy fácil tener followers así, en estos momentos es muy fácil hablar mal de alguien y embarrar a esa persona, por eso vengo a cerrar ese capítulo, quiero que la gente se dé cuenta que hay un desorden que la hace decir cosas que ella cree que son ciertas”, comentó Guzmán quien asegura que siempre estará para ayudar a Frida.

