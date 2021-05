Alejandra Ávalos presume que le rompió el corazón a Luis Miguel

Redacción

Ciudad de México.-Cantante presume de haber rechazado a Luis Miguel.

Alejandra Ávalos, en plena promoción de su último disco de rancheras, Muy mexicana, recuerda el momento en que le rompió el corazón a Luis Miguel, y es que, en la larga lista de famosas novias y pretendientes del Sol de México, ella le dio un “no” rotundo.

La cantante contó a TVyNovelas los detalles de cómo fue ese intento fallido de Micky de conquistarle el corazón y seducirla. Confesó que le dolió mucho haber perdido la amistad del intérprete de Cuando calienta el sol, y lloró mucho.

¿Te ha golpeado la pandemia laboralmente?

“Claro, como a todos los artistas. Ha sido bastante difícil, y he tenido que saber esperar el momento ideal para seguir trabajando, y mayo es un gran mes para mí, pues lanzo mi disco Muy mexicana, me presento en concierto con La Sonora Santanera, y a la par voy produciendo estas canciones de mi autoría, porque yo compongo desde los 14 años, pero ahora me doy el lujo de producirlas y lanzarlas cuando yo quiera. © Proporcionado por TVyNovelas Alejandra Ávalos

¿Cuántas canciones tienes escritas?

“Tengo como unas 78 canciones, todavía me queda por producir mucho material, me alcanzan para unos 10 discos más. Los temas son de géneros muy distintos, de música de reminiscencias cubanas, rumba flamenca, baladas románticas, rancheras y otras que estoy haciendo en colaboración con DJ.

¿A qué le compones en la actualidad que no le componías hace 40 años?

“Todo cambia, porque escribo de acuerdo con las experiencias que tengo en la vida, el amor que experimenté, encuentros, desencuentros, añoranzas, enamoramientos, encantamientos, decepciones… Hay un menú muy variado de emociones que voy sintiendo, y últimamente, con la pandemia, hay canciones que tienen que ver con el encierro, como por ejemplo enamorarse en redes sociales de un amor fugaz; de repente sientes que conseguiste el amor y te das cuenta de que no era lo que esperabas o no pasa de una noche.

¿Compondrías un tema a esa alma gemela que dijo Luis Miguel eran ustedes?

“(Risas.) Seguro sí, voy a nombrar Alma gemela a la canción de esa experiencia que tuve muy bonita, aunque mucha gente no me cree.

¿Hubo romance?

“No, porque en el momento que me dijo que era su alma gemela, yo estaba casada con mi pareja, Fernando Ciangherotti”, dijo Ávalos

¿Le eras fiel?

“Claro, jamás he sido infiel. Cuando me involucro en una relación sentimental, soy fiel y leal a mi pareja. En ese momento me sorprendió que Luis Miguel me dijera eso, yo tendría 25 años y él estaba más chico, como de 19 o 20. © Proporcionado por TVyNovelas Luis Miguel / Getty Images. Alejandra Ávalos / Archivo

¿Con qué ojos veías a Luis Miguel?

“Yo lo veía siempre como mi hermano menor, nunca lo vi con otros ojos y nunca pensé formar parte de su vida sentimental, a pesar de que me impactaba mucho su halo energético por la gran estrella que es.

Entonces, ¿Luismi se enamoró solo?

“Yo creo que sí. Si alguna vez tuvo algún tipo de pensamiento o ilusión, yo lo vibré, lo sentí, pero nunca le pude corresponder, primero porque estaba emparejada, y después porque cuando terminé la relación, yo quedé muy dolida y no quería involucrarme sentimentalmente con alguien. No fue el tiempo adecuado para mí; quizá para él hubiese sido un momento bonito para intentarlo, pero yo no estaba preparada emocionalmente para eso.

¿Volviste a hablar con Luis Miguel?

“Nunca supe después de ese episodio cómo quedó él internamente, yo sí quedé desecha, salí llorando cuando él me dijo que éramos almas gemelas.

“Me dolió porque no entendía cómo la historia te cambia, y de repente ya no tienes el habla de una persona que era cercana a mí, en este caso, Luis Miguel.

“Fue una determinación que en ese momento yo quise hacer, a lo mejor él no entendió mi postura y yo fui muy firme; todo tiene una consecuencia en la vida, esa fue no volverme a hablar, y lo ha cumplido.

Con información de TVyNovelas