Alejandra Ávalos dice comunicarse al más allá con José José y María Félix

Redacción

Ciudad de México.-Cantante dice que se comunica con famosos fallecidos.

Luego de que la cantante mexicana Alejandra Ávalos asegurara en repetidas ocasiones que se había comunicado con algunos famosos fallecidos como María Félix ‘La Doña’ y José José, por medio de sus sueños y recibiera críticas en su contra, la famosa le respondió a sus detractores.

En una entrevista para el matutino ‘Venga la alegría’, Alejandra Ávalos comentó que no le importa lo que digan los demás, pues ella sabe que es cierto lo que ha vivido y soñado, e inclusive recordó la vez en la que se le apareció Armando Manzanero.

“Bueno, eso lo sé yo, muchas personas no lo creen, pero tampoco están obligadas a creerlo”, expresó la famosa cantante Alejandra Ávalos.

“Trato de dilucidar qué es lo que está pasando, que me quieren decir o sí y estoy mal interpretando algo, pero sí, definitiva te he tenido algunos sueños con Céline Dion, Robert de Niro a veces con José José y con María Félix hace 20 años”, dijo Alejandra Ávalos. La cantante Alejandra Ávalos confesó qué fue lo que soñó con Céline Dion, con quien se estaría comunicando en vida. “Céline Dion me llevaba detrás del teatro de Las Vegas y me hacía un tour por detrás del escenario”.

Sin embargo, en cuanto a sus sueños con Robert de Niro, Alejandra Álavlos comentó que los sueños han sido diferentes, pues en una ocasión estuvieron juntos en París y disfrutaron de una buena vista de la Torre Eiffel.

“Él y yo estábamos enfrente, en un departamento desde donde se veía la Torre Eiffel, en Francia, y estaba platicando con él”. Sin embargo, eso no fue todo, ya que también aseguró haber visto en persona al cantautor Armando Manzanero, durante un evento en el que estuvo con Rodrigo de la Cadena y reveló que éste último también lo vio.

“El año pasado hicimos un show en el Teatro de la Ciudad y tanto Rodrigo como yo vimos la presencia del maestro. Fue algo que no nos lo imaginábamos, pero él estaba en la puerta y todos nos quedamos impactados con la figura, con la imagen, la presencia, como si fuera alguien que se asoma por la puerta y luego se quita”, concluyó Alejandra Ávalos.

Con información de TVNotas