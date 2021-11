Alec Baldwin habla por primera vez sobre muerte de Halyna Hutchins

Redacción

El actor estadounidense Alec Baldwin habló por primera vez sobre la muerte de Halyna Hutchins, quien falleció luego de que él le disparara de manera accidental mientras rodaban la película “Rust”.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Alec Baldwin lamentó el trágico fallecimiento de la directora de fotografía, a quien se refirió como “su amiga”.

El actor se encontraba acompañado por su esposa, Hilaria -quien grababa su encuentro con la prensa En el video, que compartió TMZ y Fox News, se observa a Baldwin detenerse y preguntar a los reporteros:

“No se me permite hacer ningún comentario, porque se trata de una investigación en marcha. Me lo ha ordenado el Departamento del sheriff de Santa Fe . No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación”, comenzó diciendo.

En un tono de voz desesperado, el actor señala: “Ella era mi amiga. El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel, el director”.

Alec Baldwin señaló que el accidente es devastador e impactante tanto para él como el resto de la producción y su familia. Además mencionó que es importante medidas de seguridad más estrictas.

Tras responder algunas preguntas, el actor pidió que se retiraran del lugar. “Nos detuvimos por cortesía pero, por favor, vayan a casa… mis hijos están llorando en el auto, saben que nos están siguiendo”, dijo.

Cabe mencionar que el pasado 28 de octubre, Dave Halls, el asistente de dirección que entregó a Alec Baldwin la pistola con la que mató accidentalmente a Halyna Hutchins, reconoció que no revisó el arma antes de ensayar la escena porque estaba convencido de que contenía balas de mentira.