Aldo Ruíz sin experiencia y poco preparado para el puesto de súper delegado: Pérez Sánchez

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El súper delegado del gobierno federal en Aguascalientes Aldo Ruíz, ni tiene experiencia y esta poco preparado para el puesto que ostenta, fustigó contundente el Presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez.

Durante la conferencia de prensa virtual que ofreció este lunes y tras cuestionarle sobre su punto de vista de los 25 mil pesos en apoyo para negocios que está dando el Gobierno Federal, el colegiado fue claro al indicar que los mismos solo benefician a un pequeño segmento de la población que son los microchangarros, pero pone en tela de juicio la transparencia en la ejecución de dicho programa en Aguascalientes por quien los maneja, en este caso Aldo Ruíz.

“Creo que ese recurso bien empleado da un poco de gas, vamos a llamarle de esa manera, da un poco de vida a micronegocios o microchangarros como decía Vicente Fox, pero esos 25 mil pesos para una empresa de cinco o seis empleados no sirve realmente”, fustigó.

Insistió que estos apoyos federales solo dan un ligero respiro para aquel que atiende una papelería o un pequeño abarrote, sin dar para más.

“En este tema voy a poner en entredicho el mismo, porque sabemos que quien está al frente de esta Secretaría del Bienestar es una persona que está poco preparada para el puesto y aceptar un puesto cuando no se está preparado ni con experiencia, ni académicamente, ¡imagínense!”.

Puntualizó que se trata de una persona que no tiene preparación la que opera todos los programas federales en el estado, que y si bien una carrera no transforma a las personas, si les da elementos suficientes para poder por lo menos tener la capacidad para tomar las decisiones adecuadas, remató.