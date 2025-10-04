Alcoholímetro permanente en JM para evitar accidentes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, continúa implementando acciones para evitar percances viales y proteger la integridad de las y los ciudadanos, mediante el operativo “Conduce sin alcohol”.

En esta ocasión, el dispositivo se instaló sobre el boulevard Paseo de los Chicahuales, donde se detectaron a tres personas que conducían con aliento alcohólico y dos más en estado de ebriedad.

Estas acciones tienen como propósito reducir el riesgo de accidentes viales y fomentar una cultura de responsabilidad al conducir, priorizando la seguridad de peatones y automovilistas.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María informa que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera permanente en distintos puntos del municipio, con el objetivo de salvaguardar la vida de todas las familias jesusmarienses.